أجمل اتجاهات المكياج لعام 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2020 04:41 مساءً - أحد الأمور التي تنتظرها المرأة العصرية مع بداية كل عام، هو أجدد الاتجاهات في عالم الموضة، لا سيما صيحات المكياج الرائجة الأجمل والأكثر تميزاً. فإن كنت ما زلت تعتمدين أسلوب المكياج نفسه لسنوات، فإن عام 2020 يعد الوقت المثالي لتجربة أجدد اتجاهات المكياج التي تتميز بجمالها وجرأتها. فتعرفي في هذا المقال، الى أجمل اتجاهات المكياج 2020 واختاري من بينها ما يعجبك.



الشفاه الداكنة

الشفاه الداكنة



يبدو أن اتجاهات المكياج الأكثر جرأة ستطغى على موضة مكياج 2020، في مقدمها موضة الشفاه الداكنة التي تستحق التجربة، فهي مثالية لجميع درجات البشرة من جهة، ومن جهة أخرى تمنحك مظهراً أنثوياً جذاباً، حيث تبرز شفتيك وتوفّر لك مظهراً مميزاً لافتاً. بالتالي، استبدلي أحمر الشفاه الهادئ والناعمة بأحمر الشفاه الجريء بالألوان الأحمر الداكن، التوتي الداكن، الخمري الداكن، وغيرها من الألوان الداكنة التي ترغبين في تجربتها.

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الكحل الأبيض

الكحل الأبيض



الكحل الأبيض الناصع هو أحد أجمل صيحات المكياج لعام 2020، فهو لا يجعل عينيك أكبر وأوسع فقط، بل يمنحك أيضاً نظرات أكثر حيوية وإشراقاً. فاحرصي على استخدامه بأسلوب جذاب ومميز، كأن تضعيه على مدمع العين وتحددي به داخل العين. وننصحك باعتماد الكحل الأبيض اللامع، كونه يجعل مكياج العيون أكثر جمالاً وتوهجاً.

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ظلال العيون المتداخلة

ظلال العيون المتداخلة



تعود في عام 2020 موضة الثمانينات والتسعينات بقوة، من خلال موضة ظلال العيون القوية والجريئة، وإنما بشكل متداخل، كأن تمزجي بين ظل العين البنفسجي وآخر باللون التوتي، على أن تكون الألوان متناسقة تفادياً للبهرجة والتعقيد. لذلك، استعدي للاستغناء عن ظلال العيون بتدرجات اللون الواحد، واعتماد ظلال عيون متداخلة بألوان جريئة تمنحك إطلالة أنثوية مميزة.

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مكياج العيون الغليتر

مكياج العيون الغليتر



يبدو أن مكياج العيون الغليتر سيكون أحد أكثر اتجاهات المكياج رواجاً وانتشاراً في 2020، والذي يمنح المرأة عيوناً براقة ومتلألئة. ويعد هذا المكياج مثالياً للسهرات والاحتفالات، حيث يمنحك إطلالة جذابة جداً تلفت الأنظار إليك.لكن احرصي على اعتماد ظلال عيون غليتر تتناغم وملابسك، واستخدام الروج المات، بحيث تكون طلتك متوازنة وغير مبالغ فيها.

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