أفضل مكياج للبشرة الجافة بهذه المستحضرات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2020 04:41 مساءً - التعامل مع البشرة الجافة ليس بالأمر السهر، لا سيما في ما يتعلق بتطبيق المكياج، حيث أن التقشرات التي غالباً ما يعاني منها هذا النوع من البشرة، تتسبب في إفساد المكياج الذي عملتِ بجهد لتنفيذه. وكما أن هناك مستحضرات عناية بالبشرة تساعدك في مكافحة الملمس الجاف لبشرتك، هناك أي أيضاً مستحضرات مكياج مثالية للبشرة الجافة. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى أفضل مكياج للبشرة الجافة باستخدام مستحضرات المكياج المناسبة.



كريم الأساس

كريم الأساس



تحتاج ذوات البشرة الجافة الى كريم أساس بتركيبة مرطبة للبشرة، بالتالي فإن NYX Professional Makeup Born To Glow، هو الفاونديشن المثالي للبشرة الجافة، والذي يتميز بتركيبته الكريمية التي ترطب وتنعم البشرة من جهة، وتؤمن لك تغطية طبيعية مثالية للبشرة، بعيداً عن التقشرات.

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ظلال العيون



من المستحسن لذوات البشرة الجافة أن يستخدمن ظلال العيون الجل أو الكريمية، فهي مثالية للتعامل مع البشرة الجافة، حيث تثبت لوقت طويل وتؤمن الترطيب اللازم للحفاظ على مكياج ثابت وأنيق لوقت طويل. ننصحك باعتماد Maybelline New York Eye Studio Color Tattoo 24HR Cream Gel Eyeshadow، فهو يضفي بريقاً جذاباً على مكياج العيون خاصتك.

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البلاش

البلاش



يعد NYX Professional Makeup Sweet Cheeks Creamy Powder Blush Glow من أفضل أنواع البلاشر أو أحمر الخدود للبشرة الجافة، فتركيبته الناعمة تمنح بشرتك تورداً طبيعياً جذاباً وتخفي أي أثار يتركه الجفاف على البشرة. كما يوفر لوجهك توهجاً رائعاً.

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الهايلايتر

الهايلايتر



يعدMaybelline New York Masterchrome Jelly Highlighter الهايلايتر المثالي للبشرة الجافة، إذ إن تركيبته الكريمية ترطب بشرتك وفي الوقت نفسه تساعدك في تسليط الضوء على ملامح الوجه التي تريدين إظهارها، فيضفي على مكياجك توهجاً زجاجياً جذاباً.

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أحمر الشفاه

أحمر الشفاه



لا يتلاءم أحمر الشفاه بالتركيبة السائلة البشرة الجافة، كونه يبرز التشققات ويمنحك مظهراً غير أنيق على الإطلاق، بالتالي إذا كانت بشرتك جافة، ننصحك باعتمادYSL Rouge Pur Couture The Slim Sheer Matte Lipstick، الذي يتميز بتركيبه الكريمية المات، التي تؤمن لشفاهك تغطية مثالية، كما أنه خفيف الوزن وسهل الاستخدام.

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