أفضل علاج للهالات السوداء والانتفاخات وفق الاختصاصيين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2020 04:41 مساءً - تعاني نساء كثيرات من مشكلة الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين، وهي مشكلة تنتج من أسباب كثيرة متعلقة بالنظام الغذائي والعامل الوراثي والجهد والسهر، إضافة الى عوامل صحية مختلفة. لكن أياً تكن الأسباب التي أدت الى ظهور الدوائر السوداء والانتفاخات في محيط العين، سنعرفك الى أفضل علاج للهالات السوداء والانتفاخات تحت العين وفق الاختصاصيين، والمعزَّز بمكونات مفيدة جداً لمحيط العين، مثل الكافيين وحمض الهيالورونيك، أما النتائج فستلمسينها بشكل سريع.



Dior Capture Youth Age Delay Advanced Eye Treatment

Dior Capture Youth Age Delay Advanced Eye Treatment



إن كريم العين هذا متعدد الاستخدامات وذو نتائج فعالة جداً وسريعة، فهو يعمل على معالجة الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين من جهة، ومن جهة أخرى يساهم في الخفيف من الترهلات والتجاعيد والخطوط الدقيقة التي تصاب بها منطقة العين، فتركيبته الخفيفة تتغلغل سريعاً داخل البشرة لتمنحك نتائج مبهرة.

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Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex

Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex



إنه علاج للهالات السوداء والانتفاخات بتركيبة متطورة جداً، فهو عبارة عن كريم فاخر لمحيط العين، يكافح الآثار الجانبية التي يسببها الحرمان من النوم والتلف الذي يسببه التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية وتراكم التلوث، وفي مقدمها: الهالات السوداء، الانتفاخات، والتجاعيد.

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Clarins Extra Firming Yeux

Clarins Extra Firming Yeux



إن هذا العلاج من علامة كلارنس هو عبارة عن سيروم وكريم لمحيط العين في الوقت نفسه. فهو يشتمل على مستخلص عشبة الألبيزيا الذي يعزز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، والكافيين الذي يحارب كل علامات التعب في محيط العين، لا سيما الهالات السوداء والانتفاخات، إضافة الى مستخلص زهرة الكانجارو التي تشد البشرة وتحارب التجاعيد.

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Lancôme Absolue Revitalizing Eye Cream

Lancôme Absolue Revitalizing Eye Cream



إن كريم العين هذا من لانكوم غني بزيت الورد الذي يرطب البشرة ويشدها ويجدد الخلايا، والزيوت الطبيعية التي تمنح البشرة ملمساً ناعماً، وزبدة الشيا ومستخلص بذور الكتان، اللذين يحاربان التجاعيد والهالات السوداء والانتفاخات.

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Caudalie Premier Cru Eye Cream

Caudalie Premier Cru Eye Cream



إنه أحد أفضل كريمات العين وفق الخبراء والاختصاصيين، فهو غني بالببتيدات وزيت بذور العنب ومضادات الأكسدة، التي تمدّ منطقة العين بالمغذيات اللازمة لتبقى شابة ومشرقة على الداوم، حيث يعمل على التخلص من الهالات السوداء والانتفاخات، والتخفيف من علامات التقدم في السن.

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