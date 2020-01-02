تسريحات شعر رائجة لذوات الوجه الدائري

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2020 04:41 مساءً - إذا كنت تمتلكين وجهاً دائرياً وترغبين في الاطلاع على أبرز تسريحات الشعر الرائجة الملائمة للوجه الدائري، سنعرفك في هذا المقال الى مجموعة من تسريحات الشعر الرائجة والمثالية للوجه الدائري، لتختاري من بينها ما يناسب طول شعرك سواء كان طويلاً أو متوسط الطول أو قصيراً.



تسريحة ذيل الحصان نصف المرفوع

تسريحة ذيل الحصان نصف المرفوع



إنها تسريحة رائعة ومثالية لذوات الشعر المجعد والوجه الدائري، وبالإمكان اعتمادها في الأيام العادية والمناسبات. وما يميزها أنها تسلط الضوء على ملامح وجهك كونها ترتكز على شد الغرة الى الخلف بالكامل بأسلوب ذيل الحصان نصف المرفوع، مع ترك باقي الشعر منسدلاً على الظهر والكتفين.

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تسريحة الكعكة العالية مع الخصل المنسدلة

تسريحة الكعكة العالية مع الخصل المنسدلة



إنها تسريحة في غاية الأناقة والجمال، وهي ملائمة جداً للمناسبات وللإطلالات المسائية، حيث تمنح المرأة ذات الوجه الدائري طلة أنثوية جذابة جداً، إضافة الى أنها تسريحة مريحة جداً وعملية. ترتكز هذا التسريحة على سحب الشعر كله وتثبيته على شكل كعكة في منتصف الرأس، مع ترك خصلتين طويلتين منسدلتين على جانبي الوجه.

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تسريحة البوب ذات التموجات الفوضوية

تسريحة البوب ذات التموجات الفوضوية



إنها تسريحة ناعمة جداً وتلائم ذوات الوجه الدائري والشعر الخفيف، فهي تجعل ملامح وجههن أكثر جاذبية وتمنح شعرهن حجماً أكبر. فإذا كنت تعتمدين قصة البوب القصيرة، فلا تترددي في اعتماد تسريحة البوب ذات التموجات الفوضوية.

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تسريحة الكعكة نصف المرفوعة

تسريحة الكعكة نصف المرفوعة



تعد هذه التسريحة من أكثر تسريحات الشعر رواجاً لعام 2020، وهي تلاقي منذ الآن انتشاراً كبيراً من النساء، فهي تسريحة أنثوية ناعمة ومميزة وشبابية، وتلائم صاحبات الوجه الدائري. اعتمديها مع الغرة البوف المخصّلة والشعر الكيرلي المنسدل.

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تسريحة الموهوك السبايكي

تسريحة الموهوك السبايكي



تعد هذه التسريحة من التسريحات الجريئة جداً المناسبة للوجه الدائرية، فهي تسريحة حيوية وشبابية وتمنح إطلالة المرأة لمسة مجنونة مميزة ولافتة. فإذا كنت تمتلكين شعراً قصيراً جداً ووجهاً دائرياً، فإن تسريحة الموهوك السبايكي ستشكل خياراً عصرياً رائعاً لك.

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تسريحة الكيرلي المنسدلة

تسريحة الكيرلي المنسدلة



تعد تسريحة الكيرلي المنسدلة من أجمل تسريحات الشعر الرائجة الملائمة لشكل الوجه الدائري، فهي تمنح المرأة إطلالة أنثوية شبابية وحيوية، وتمنحك مظهراً ناعماً بعيداً عن التعقيد والمبالغة، إضافة الى أنها ملائمة لمختلف الأوقات.

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