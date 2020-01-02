كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2020 04:41 مساءً - على رغم أن تنظيف الوجه هو الخطوة الأساسية في روتين العناية اليومي بالبشرة، إلا أنه في بعض الأحيان قد يؤدي الى تجريد البشرة من الزيوت الأساسية، لا سيما البشرة الجافة، فتصبح أكثر جفافاً لا سيما خلال الشتاء. بالتالي من الضروري عند اختيار غسول الوجه للبشرة الجافة، البحث عن صيغ تحتوي على مكونات تعمل على الاحتفاظ بالرطوبة داخل الجلد لتبقى البشرة ناعمة وندية. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى أفضل غسول للوجه للبشرة الجافة بشهادة الاختصاصيين.



Cetaphil Gentle Skin Cleanser

Cetaphil Gentle Skin Cleanser



إن غسول الوجه هذا مثالي للبشرة الجافة وينصح به أطباء الجلد، وذلك نظراً الى تركيبته الخفيفة الخالية من الصابون والمكونات القاسية، مما يوفر لك تنظيفاً مثالياً لبشرة الوجه الجافة، من الأوساخ والغبار وآثار المكياج، مع الحفاظ على الزيوت الأساسية التي تحتاج إليها البشرة.

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Neutrogena Hydro Boost Hydrating Cleansing Gel

Neutrogena Hydro Boost Hydrating Cleansing Gel



يعمل غسول الوجه هذا على تنظيف الأوساخ الموجودة على البشرة بلطف، فضلاً عن أنه غني بحمض الهيالورونيك الذي يحافظ على رطوبة البشرة لساعات طويلة بعد غسلها. كما أن رائحته الطيبة ستشعرك بالحيوية والانتعاش. ضعي القليل منه على راحة يديك مع بعض الماء واغسلي به وجهك بهدوء، من ثم شطفيه بالماء الدافئ.

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CeraVe Hydrating Facial Cleanser

CeraVe Hydrating Facial Cleanser



إن غسول الوجه هذا غني بالسيراميد والليبيد، وهي مكونات تحفظ الرطوبة داخل البشرة لتتركها ندية وناعمة لساعات طويلة. كما أن تركيبته الكريمية تلتصق بالأوساخ لتزيلها بشكل كامل عن بشرة الوجه، مما يوفر لك بشرة وجه نظيفة ومشرقة ومتوهجة.

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Renée Rouleau Moisture Protecting Cleanser

Renée Rouleau Moisture Protecting Cleanser



يعمل غسول الوجه هذا على تهدئة البشرة الجافة وترطيبها، ويؤمن لها التوازن، بفضل غناه بحمض الهيالورونيك المرطب للبشرة، ومستخلص الألوفيرا المهدئ للبشرة، ليمنحك بشرة ناعمة وندية وخالية من الاحمرار والتهيجات المزعجة والتقشرات.

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Glossier Milky Jelly Cleanser

Glossier Milky Jelly Cleanser



يتميز غسول الوجه هذا بتركيبته الناعمة والمرطبة للبشرة الجافة، والتي ستجعل عملية تنظيف الوجه ممتعة للغاية. وهو يمتلك قدرة كبيرة على تنظيف البشرة من كل الأوساخ وإزالة المكياج وخلايا الجلد الميت، فيتركها نظيفة جداً وناعمة.

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