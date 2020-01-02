أفضل ألوان المناكير في كل الأوقات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2020 04:41 مساءً - تزيين الأظافر هو وسيلة للتعبير عن الذات من جهة، وعامل أساسي في اكتمال أناقة المرأة. لكن إذا كنت لا تزالين تواجهين صعوبة في اختيار طلاء الأظافر المناسب في كل الأوقات، فإننا نرصد لك في هذا المقال أفضل ألوان المناكير التي بإمكانك اعتمادها في مختلف الأوقات، اليومية والمسائية.



المناكير الزهري الداكن أو الفوشيا

المناكير الزهري الداكن أو الفوشيا



المناكير الزهري الداكن أو الفوشيا يليق بألوان البشرة كافة، الفاتحة والداكنة، فهو يضيء اليدين ويضفي على الأظافر وميضاً جذاباً. يناسب هذا المناكير مختلف الأوقات، حيث بإمكانك اعتماده في إطلالاتك اليومية والمسائية. ننصحك باعتماد Essie Nail Enamel.

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مناكير بألوان قوس القزح

مناكير بألوان قوس القزح



يتميز هذا المناكير بأنه متعدد الاستخدامات، حيث بإمكانك اعتماده بمفرده على الأظافر مع طبقة من المناكير الشفاف، أو فوق أي لون مناكير تختارينه، وهو يضفي مظهراً مشرقاً رائعاً على أظافرك في كل الأوقات. بإمكانك اعتماد مناكير بألوان قوس القزح من علامة Zoya.

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الأبيض

الأبيض



على عكس ما يظن البعض، لم يعد المناكير الأبيض مقتصراً على فصل الصيف، حيث رأيناه على أظافر النجمات، مثل جنيفر لوبيز، في الأشهر الأكثر برودة، وقد اعتمدنه إما بمفرده أو مزيناً بألوان مناكير أخرى ورسومات أظافر مميزة وعصرية. فهو ملائم لكل الأوقات ويمنح يديك وأظافرك إشراقة طبيعية. ننصحك باعتماد المناكير الأبيض من علامة O.P.I، فهو مثالي لألوان البشرة كافة.

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الأزرق الفاتح

الأزرق الفاتح



إنه لون مناكير ناعم وهادئ جداً مثالي لمختلف الأوقات، وهو مثالي لمحبات ألوان طلاء الأظافر الخفيفة وغير المعقدة. بإمكانك اعتماده من علامة Deborah Lippmann، فهو يجف بسرعة ويدوم طويلاً، ويوفر لك تغطية مثالية من خلال وضع طبقة واحدة منه فقط.

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الأحمر الكرزي

الأحمر الكرزي



إنه لون جذاب جداً وموضة رائجة في كل الفصول، حيث بالإمكان اعتماده في الأيام العادية كما المناسبات، ويتناغم مع مختلف ألوان البشرة، وهو أحد الألوان المفضلة لدى النجمات، حيث تضج السجادة الحمراء للمهرجانات بالمناكير الأحمر الكرزي الجذاب والأنيق. بإمكانك اعتماد طلاء الأظافر الأحمر الكرزي من علامة شانيل.

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الخمري

الخمري



يعد المناكير الخمري أحد أجمل ألوان المناكير الداكنة التي تلائم خصوصاً ذوات البشرة البيضاء. وبالإمكان اعتماده لكل الأوقات، حيث يضفي على أظافرك لمسة أنثوية راقية. وبعكس الاعتقاد الشائع، لا يناسب هذا المناكير أيام الشتاء فقط أنما بالإمكان استخدامه في الصيف أيضاً. ننصحك باعتماد المناكير الخمري من علامة شانيل.

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