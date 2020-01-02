عطور فاخرة جداً للنساء والرجال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2020 04:41 مساءً - هل تبحثين عن عطور فاخرة تتزينين بها أنت والشريك في الوقت نفسه؟ هل تميلين الى العطور القوية والثقيلة التي تلفت الأنظار إليك في كل مكان؟ تابعينا في هذا المقال، حيث سنقدم لك مجموعة من العطور الفاخرة جداً المخصصة للرجال والنساء في الوقت نفسه، ليكون الاختيار مثالياً لك وللشريك.



Kilian Rolling in Love

Kilian Rolling in Love



إنه عطر شرقي – زهري فاخر للرجال والنساء، يمزج بين نغمات حليب اللوز والسوسن والفريزيا، إضافة الى الفانيليا والمسك والتونكا. رائحة هذا العطر مغرية جداً تضفي على إطلالة المرأة والرجل أناقة لا حدود لها، وهي تدوم لساعات طويلة، لتجعل رائحتكما فواحة في كل مكان.

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Aerin Rose Cocoa

Aerin Rose Cocoa



يمزج هذا العطر بين أفخر النغمات الشرقية الجذابة مع لمسة حلوة من الفانيليا. رائحة هذا العطر ليست تقليدية بل مميزة جداً ومركزة، حيث تثبت على الجسم لوقت طويل، لتجعل إطلالة المرأة والرجل في منتهى الجاذبية والرقي. مقدمة العطر القرفة والفاوانيا واليوسفي، قلبه الكاكاو والسوسن، أما قاعدته فتتكون من العود والعنبر والمسك والفانيليا.

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Byredo Reine de Nuit

Byredo Reine de Nuit



إذا كنت تبحثين عن عطر مثالي لأوقات المساء فريد من نوعه، فإن هذا العطر الفاخر والمركز من علامة Byredo، يمتلك قدرة فائقة على الثبات طويلاً على الجسم ليجعل رائحتك الأنيقة والقوية تعمّ أي مكان تقصدينه، فتتركين أثراً لن يُمحى بسهولة. هذا العطر المخصص للمرأة والرجل، هو عطر زهري يمزج بين نغمات الكشمش الأسود والزعفران والورد والبخور، إضافة الى الباتشولي.

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Narciso Rodriguez Oud Musc Eau de Parfum

Narciso Rodriguez



إنه عطر شرقي – خشبي للنساء والرجال، يجمع بين روائح المسك والعود والفلفل الأسود والزهور. رائحة هذا العطر الدافئة والقوية مثالية لأجواء الشتاء الباردة، حيث تجعلك تشعرين بالأمان والدفء والطمأنينة، وتضفي على مظهرك لمسة في غاية الفخامة والرقي.

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Givenchy Myrrhe Carmin

Givenchy



رائحة هذا العطر الفاخر والأنيق من جيفنشي Givenchy، مثيرة وآسرة، إلا أنها ثقيلة جداً، بالتالي هي موجّهة خصيصاً للمرأة التي تميل الى العطور القوية والفواحة. يمزج هذا العطر الشرقي الحار المخصص للرجال والنساء، بين نغمات الزنجبيل والبرغموت والورد البلغاري، إضافة الى الفانيليا.

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