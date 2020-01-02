كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2020 04:41 مساءً - سنة جديدة... ألوان شعر جديدة، مقولة تطبقها كثيرات من النساء اللواتي يرغبن في إضفاء التجدد على إطلالتهن مع كل عام جديد. فإن كنت ترغبين في تغيير لون شعرك مع بداية 2020، سنعرفك الى أبرز ألوان الشعر ترند 2020 وأفضل اتجاهات صبغات الشعر للعام الجديد، لتختاري من بينها ما يعجبك.



الفضي الأشقر

الفضي الأشقر



يعدّ اللون الفضي الأشقر من أبرز ألوان الشعر لعام 2020، وهو من صبغات الشعر المثالية لذوات البشرة البيضاء، حيث يمنح بشرتهن الإشراقة ويضفي على إطلالتهن التجدد، وسيلاقي على ما يبدو انتشاراً كبيراً نظراً الى جماله وتميزه، وهو حالياً يغذو موقع إنستقرام بشكل كبير.

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الأحمر النحاسي

الأحمر النحاسي



إن كنت تفكرين في اعتماد لون الشعر الأحمر، فإن الأحمر النحاسي هو من أبرز ألوان الشعر 2020، وهو الطريقة المثالية لإضفاء تغيير جذري وعصري على اللوك الخاص بك. وهذا اللون يضفي الدفء على مظهرك، ويمنحك إطلالة لافتة. لكن احرصي على استخدام شامبو خال من الكبريتات للحفاظ على لون شعر أنيق.

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هاي لايت بلون القرفة

هاي لايت بلون القرفة



إذا كنت تمتلكين بشرة سمراء وتمتلكين لون شعر داكناً، فإن الهاي لايت بلون القرفة سيكون خياراً مثالياً لهن، فهو أحد أبرز اتجاهات موضة ألوان الشعر لعام 2020 من جهة، ومن جهة أخرى يضفي على إطلالتهن إشراقة طبيعية ويضيء وجههن.

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الأسود الداكن

الأسود الداكن



إنه لون مغر وجذاب جداً ويلائم مختلف درجات البشرة، وهو يشكل خياراً رائعاً لك خلال 2020، حيث يضفي الأناقة على مظهرك ويمنحك إطلالة متجددة. فإن كنت من محبات ألوان الشعر الداكنة، فلا تترددي في اعتماد الأسود الداكن .

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الهاي لايت باللون الأشقر العسلي

الهاي لايت باللون الأشقر العسلي



إذا كنت تتمتعين ببشرة سمراء أو داكنة، وترغبين في اعتماد لون الشعر الأشقر مع الحفاظ على مظهر أنيق ومتناغم، فإن الهاي لايت باللون الأشقر العسلي هو خيار رائع لك، فهو من أبرز ألوان الشعر الرائجة في 2020 التي تمنح البشرة السمراء الإشراقة والدفء، بعيداً عن الأشقر الفاتح جداً الذي يجعل من إطلالتك مبتذلة. ومن خلاله، تحافظين على لون شعرك الطبيعي.

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