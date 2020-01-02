لمرضى الزهايمر.. لقاح أميركي جديد ضد الخرف

يستعد علماء أميركيون لبدء اختبار اللقاح ضد الخرف على البشر، وذلك بعدما أجروا مؤخرا اختبارات ناجحة على الحيوانات.

ويخطط فريق مشترك من العلماء من معهد الطب الجزيئي وجامعة كاليفورنيا، في إيرفين، لتطوير برنامج علاج مناعي فعال لمرض الخرف، وذلك بعد نشر نتائج الدراسة عبر صفحات المجلة العلمية المختصة بدراسة مرض الزهايمر وعلاجه "Alzheimer's Research & Therapy"، بحسب ما أفادت به وكالة "سبوتنيك".

وأضافت الدراسة، أن الطريقة الجديدة ستسمح للمريض بإزالة "لويحات بيتا اميلويد" و"التشابك الليفي العصبي" المتراكم على مدار سنوات حياته، والتي تسبب عمليات التآكل العصبي (فقدان تدريجي متفاقم لبنية أو وظيفة الخلايا العصبية)، وفقاً لموقع "وان".