تسببت في وفاة الإعلامية نجوى قاسم.. أعراض "الذبحة القلبية" وطرق الوقاية

توفيت، اليوم، الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم المذيعة بقناة "العربية الحدث"، وتداول نشطاء وزملاء لقاسم خبر الوفاة، قائلين إن السبب هو "ذبحة قلبية أصابتها في منزلها في دبي"، ولذلك يقدم هُن أعراض وأسباب الذبحة القلبية، وفقًا لموقع "مايو كلينيك".

أسباب الذبحة القلبية

- تراكم نسبة كبيرة من الكولسترول الضار على جدار الشرايين التاجية مما يؤدي إلى حدوث بعض المضاعفات، مثل: النزف والتقرح والتكلس، مما يؤدي إلى الإصابة بالذبحة القلبية، وكذلك زيادة نسبة الكولسترول في الدم تزيد احتمالية الإصابة بالذبحة الصدرية، ولذلك يفضّل أن لا تزيد نسبة الكولسترول عن 200 مليجرام من الدم.

- التقدم في العمر حيث يحدث ضيق شديد في الشرايين كلما تقدم الإنسان في العمر، مما يؤدي إلى حدوث هذه المشكلة.

- الإصابة ببعض الأمراض مثل: تصلب الشرايين التاجية، وارتفاع ضغط الدم والذي يسبب عدم الانتظام في معدل تدفق الدم داخل الشرايين، ومرض السكري، والسمنة المفرطة وقلة النشاط، بالإضافة إلى بعض الإجهاد الذهني أو النفسي.

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أعراض الذبحة القلبية

- الشعور بآلام في مناطق مختلفة في الجسم، مثل: اليدين والعنق والكتفين والظهر.

- الشعور بالغثيان وعدم الراحة.

- التعرق الشديد مع الشعور بضيق في التنفس.

-الشعور بالضعف العام مع عدم القدرة على القيام بالنشاطات اليومية المعتادة.

- عدم القدرة على التوازن مع الشعور بالدوخة والدوار.

- الشعور بالبرد الشديد مع برودة في الأطراف، والإحساس بالقلق الشديد.

- حالة من عسر الهضم.