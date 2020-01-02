هتف اللبنانيون باسمها.. 7 معلومات عن الإعلامية نجوى قاسم "قطعة الكريستال"

استقبل لبنان عام 2020، بنبأ حزين وهو وفاة مذيعة قناة "العربية الحدث" الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم.

ونعى مالك الروقي مدير أخبار "Mbc" بالسعودية، الإعلامية الراحلة، عبر حسابه على "تويتر": "وفاة الزميلة نجوى قاسم، مذيعة قناة العربية.. كل التعازي للزملاء ولعائلتها".

ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن الإعلامية الراحلة نجوى قاسم:

- هي إعلامية لبنانية ومقدمة برنامج "حدث اليوم" المهتم بالشؤون السياسية، على قناتي "العربية" و"العربية حدث"

- عملت 11 عامًا في تغطية الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان.

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- من مواقفها الجريئة، عندما استهدف مكتب قناة العربية في عام 2004، نهضت من بين الحطام تحمل الميكرفون لتبث وقائع الحادث، ومن ثم هرعت إلى الشارع للمساعدة في نقل الجرحى.

- حصلت على العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت في عام 2006.

- في 2011، اختارتها مجلة "أريبيان بزنس" بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي، وحصلت في العام 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.

- عرفت بلقب "قطعة الكريستال" على موقع قناة العربية، وفي جريدة الرياض السعودية تميزت بلقب "المراسلة الحربية".

- تضامنت مع مطالب اللبنانيين في الحراك الأخير، فكان الثوار اللبنانيون يهتفون باسمها في الشوارع، حتى تأثرت بذلك وبكت على الهواء أثناء تقديمها برنامجها على قناة "العربية الحدث".