هتف اللبنانيون باسمها.. 7 معلومات عن الإعلامية نجوى قاسم "قطعة الكريستال"

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استقبل لبنان عام 2020، بنبأ حزين وهو وفاة مذيعة قناة "العربية الحدث" الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم.
ونعى مالك الروقي مدير أخبار "Mbc" بالسعودية، الإعلامية الراحلة، عبر حسابه على "تويتر": "وفاة الزميلة نجوى قاسم، مذيعة قناة العربية.. كل التعازي للزملاء ولعائلتها".
ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن الإعلامية الراحلة نجوى قاسم:
- هي إعلامية لبنانية ومقدمة برنامج "حدث اليوم" المهتم بالشؤون السياسية، على قناتي "العربية" و"العربية حدث"
- عملت 11 عامًا في تغطية الحروب في أفغانستان والعراق ولبنان.
- من مواقفها الجريئة، عندما استهدف مكتب قناة العربية في عام 2004، نهضت من بين الحطام تحمل الميكرفون لتبث وقائع الحادث، ومن ثم هرعت إلى الشارع للمساعدة في نقل الجرحى.
- حصلت على العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل مذيعة في المهرجان العربي الرابع للإعلام في بيروت في عام 2006.
- في 2011، اختارتها مجلة "أريبيان بزنس" بين أقوى مئة سيدة في العالم العربي، وحصلت في العام 2012 على جائزة مؤسسة مي شدياق للإبداع التلفزيوني.
- عرفت بلقب "قطعة الكريستال" على موقع قناة العربية، وفي جريدة الرياض السعودية تميزت بلقب "المراسلة الحربية".
- تضامنت مع مطالب اللبنانيين في الحراك الأخير، فكان الثوار اللبنانيون يهتفون باسمها في الشوارع، حتى تأثرت بذلك وبكت على الهواء أثناء تقديمها برنامجها على قناة "العربية الحدث".
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