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بعد غياب طويل، عادت الفنانة آمال ماهر لجمهورها على منصات السوشيال ميديا وبالتحديد "إنستجرام"، وسط تساؤلات البعض عن تغير ملامحها بشكل ملحوظ.
وأرفقت آمال تعليقًا على الصور التي شاركتها، مهنئة متابعيها بالسنة الجديدة، من أمام شجرة الكريسماس، قائلةً: "كل سنة وأنتم طيبين سنة سعيدة عليكم جمعيا يارب تحققوا كل اللي بتتمنوا".
تفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور التي شاركتها، وحصدت ما يقرب من 27 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات والتي كان من أبرزها، "متغيرة كتير ماعرفتهاش، من أول وهله فكرتها ميرنا المهندس ربنا يرحمها، آمال حلوة أصلا بس هي عاملة أيفيكت على الصورة زي باقي البنات، ده أيفيكت".
وتحيي آمال ماهر حفلا غنائيا في السعودية بداية العام الجاري، بناء على طلب جمهورها.
وطرحت آمال ماهر في عام 2019، ألبوم "أصل الإحساس" والذي ضم نحو 16 أغنية.
كانت هذه تفاصيل خبر آمال ماهر تعود للسوشيال ميديا بـ"ملامح جديدة".. ومتابعون: "مين دي؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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