نعمات تطلب الخلع: "حماتي بتلسعني بالمعلقة"

تنتشر في ساحات محاكم الأسرة الآلاف من النزاعات العائلية التي تنظر يوميا للفصل فيها، وقد تطول مدتها بسبب الثغرات القانونية الموجودة ببعض مواد التشريع، التي تجعل من محاكم الأسرة متاهة قانونية يصعب الخروج منها.

أقامت "نعمات.خ" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بإمبابة تطالب فيها بالانفصال عن زوجها بعد أن بغضت الحياة الزوجية معه، وحملت الدعوى رقم 2124 لسنة 2019، وما زالت تنظر الآن أمام المحكمة للفصل فيها.

تقول الزوجة في حديثها لـ "الوطن"، إنها تزوجت منذ عام ونصف العام ودائما ما تتعرض للعنف من قبل زوجها وحماتها إلى أن وصل الأمر أن حماتها تقوم بحرقها بالمعلقة عندما لا يعجبها المذاق الخاص بالطعام، دون تدخل من زوجها، وتكرر الأمر كثيرا إلى أن أصبحن يدها مشوهة: "حماتي أما بتدخل المطبخ وأنا بعمل الأكل وتقدوقة وميعجبهاش بتقوم حرقاني بالمعلقة، وأما بقول لجوزي يقولي أبقى فوقي للي بتعمليه وهي مش هتيجي نحيتك".

تتابع الزوجة حديثها بأنها قررت أن تنفصل عن زوجها وطلبت منه الطلاق بعد تكرار والدته لتلك الموقف مرات عديدة، إلى أن الرد عليها كان أن حماتها أصبحت أكثر عنفاً تجاهها، فقررت أن تقيم دعوى خلع ضده.