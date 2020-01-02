كثير من الضحك قليل من الخوف.. أمنيات حلا شيحة في 2020

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أمنياتها في العام الجديد 2020. ونشرت "حلا" صورة لها مرفقة بأمنياتها: "2020 تعالي وأحضري معك السعادة الحقيقية والحب الحقيقي والمعنى الحقيقي للحياة، النجاح والكثير من الضحك والقليل من الخوف". Advertisements وتابعت: "أبعدي عني الطاقات السلبية، فقط يبقى الأشخاص الإيجابيون الذين سيضيفون لحياتي قيمة كبيرة". واختمت الفنانة حلا شيحة أمنياتها: "2020 كوني لطيفة لنا جميعا.. ساعدني يا الله وأرشدني على فعل الصواب عندما أكون مخطئة". ويذكر أن حلا شيحة تشارك الفنان تامر حسني في بطولة فيلمه الجديد "مش أنا"، من بطولة ماجد الكدواني وسوسن بدر من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

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