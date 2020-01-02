تعرفي على أبرز إطلالات جيجي حديد في 2019 بطابع عصري وشبابي مبتكر

واشنطن ـ رولا عيسى
جيجي حديد Gigi Hadid كانت إحدى أبرز عارضات الأزياء في عام 2019 وقد شاركت في عدد كبير من عروض الأزياء العالمية لكُبرى دور الأزياء في مختلف عواصم الموضة من نيويورك الى لندن، الى ميلانو ووصولاً الى باريس، كما أنها ظهرت على أغلفة أشهر مجلات الموضة وكانت الوجه الاعلاني لعدد من الماركات الفاخرة، وأيضاَ اعتبرت جيجي من أكثر النجمات الشابات أناقة لهذا العام حيث رصدنا لها على السجادة الحمراء في مختلف المناسبات اطلالات مميزة ذات طابع عصري وشبابي مبتكر واليك بالصور اليوم أبرز وأجمل اطلالات جيحي حديد Gigi Hadid لعام 2019.
من اطلالتها في حفل الميت غالا Met Gala في التصميم البراق الذي صممه خصيصاً لها مايكل كورس Michael Kors، الى الاطلالات المميزة التي اختارتها من دار تومي هيلفيغر Tommy Hilfiger، والتصممي الأزرق المبتكر من لويس فويتون Louis Vuitton الذي رصدناه لها في بداية العالم، والتصاميم المميزة التي اختارتها من دار بربري Burberry وغيرها من الاطلالات المميزة التي ضمنت لـ جيجي مرتبة متقدمة على قائمة النجمات الأكثر أناقة
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