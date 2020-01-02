5 قطع لم تعد رائجة في موسم الشتاء الحالي من بينها اللون الوردي العصري

مع حلول موسم الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة أكثر فأكثر، حان الوقت لإعادة تنظيم خزانة ملابسك الشتوية، والتي ربما تضم بعض القطع العصرية التي لم ترتديها أبدًا، أو قطعًا ترتدينها منذ فترة طويلة ولم تعد صالحة للموسم الحالي.هناك بعض الاتجاهات الرائعة التي سترينها في كل مكان هذا الموسم. لذلك، فالآن هو الوقت المثالي لاختبار الاتجاهات الصاعدة وإضافة بعض أكبر القطع الرائجة في خزانتك. فيما يلي تعرفي معنا على أبرز 5 اتجاهات الأزياء التي ستغيب عن ساحة الموضة قريبًا، و5 اتجاهات جديدة ستحل مكانها:

ظل بني الشوكولاتة بدل الوردي العصري

أصبح اللون الوردي العصري "Millennial Pink" من درجات الوردي الأكثر انتشارًا في مجال صناعة الأزياء، وذلك منذ أصبح لون بانتون الرئيسي. لكن يبدو أنَ هذا اللون الحيوي المشرق لا يليق بأجواء موسم الشتاء الكئيبة، لذلك حل محله ظل بني الشوكولاتة، والذي أصبحنا نرصده في كل مكان الآن.

أقرأ أيضًا:

تخلصي من فساتين "BODYCON" المنحوتة واستبدليها بالفساتين المنتفخة "Billowy

يرتبط موسم الشتاء دائمًا بالفساتين الماكسي المتدفقة والواسعة، حيث يمكنك تنسيقها بسهولة مع البوتات الجلدية ومعطف جلدي أو معطف طويل.

استبدلي الجلد الأسود بالجلود الملونة

الملابس الجلدية ليست جديدة تمامًا أو غير مسبوقة، لكن الإصدارات الملونة تمنح إطلالاتك لمسة حيوية نابضة بالحياة، وبدل قطع الجلد الأسود ندعوك لإضافة بعض القطع الملونة في خزانة ملابسك هذا الشتاء.

Advertisements

استبدلي البوت بكعب الودجز بالبوت العالي حتى الركبة

يعدّ البوت العالي حتى الركبة من أبرز صيحات البوت الرائجة حاليًا، يمكنك ارتداؤه مع كل شيء من سراويل الجينز إلى التنانير و الفساتين، والنمط الرائج حاليًا هو بطبعة جلد التمساح الصناعي.

استبدلي صيحة الحقائب الصغيرة بالحقائب كبيرة الحجم

الحقائب الصغيرة ليست الصورة الظلية الأكثر عملية في موسم الشتاء، خصوصًا إذا كنت تقومين بتخزين قفازاتك وقبعتك ووشاحك في الحقيبة عند الوصول إلى المكان الذي تقصدينه، لذلك ننصحك باستبدالها بحقائب اليد كبيرة الحجم. ومن ناحية أخرى، سنشهد في السنة المقبلة عودة الحقائب الضخمة بقوة.

وقد يهمك أيضًا: