فضلت الصمت عما قيل خلال الأيام الماضية عن انفصالها، وفي ليلة رأس السنة رأت أنه حان الوقت المناسب للرد، فنشرت الإعلامية أسما شريف منير مقطع فيديو رومانسي يجمعها بزوجها محمود حجازي وهما يحتفلان بالعام الجديد.
كانت شائعات ترددت خلال الفترة الأخيرة عن انفصال أسما شريف منير عن محمود حجازي، بسبب حذف أسما لصورها مع زوجها على صفحتها بموقع "إنستجرام".
وعلقت أسما على مقطع الفيديو الذي نشرته على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، قائلة: "أنا مش حامل بس قولوني منتفخ".
كانت هذه تفاصيل خبر "مش حامل بس قولوني منتفخ".. أسما شريف منير ترد على شائعة انفصالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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