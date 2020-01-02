أبرز اتجاهات فساتين الزفاف التي ستهيمن على ساحة الموضة في 2020

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من كونه قطع تقليدية بحتة، إلا أن فستان الزفاف ليس محصنًا من الخضوع للتغييرات التي تشهدها ساحة الموضة باستمرار.

واستنادًا إلى المجموعات الجديدة التي تم عرضها خلال أسبوع الموضة للعرائس، لكل من موسم خريف / شتاء 2020 وربيع / صيف 2020، يبدو أن العقد الجديد سيستقبل عددًا من الأشكال الجديدة من فستان الزفاف الكلاسيكي.

من الصور الظلية الناشئة إلى الألوان غير المتوقعة، فيما يلي أبرز اتجاهات فساتين الزفاف التي ستهيمن على مشهد الموضة في 2020.

طبقات الكشاكش

شوهدت في مجموعات مونيك لويلييه وأوسكار دي لا رنتا وزهير مراد وغيرها، يبدو أن علاقة الحب التي تجمع فساتين الزفاف بطبقات الكشاكش من المقرر أن تصل إلى آفاق جديدة في عام 2020، حيث تضمنت العروض فساتين ضخمة بطبقات الكشكشة الرومانسية المتدرجة التي تتدفق من الورك إلى الأطراف على شكل تموجات منحنية وطيات مرحة من التول.

طابع البساطة / المينيماليست

على الطرف الآخر من الطيف، يمكن للعرائس اللواتي يفضلن مظهرًا جماليًا مبسطًا اختيار فساتين الزفاف بطابع المينيماليست والخالية من التفاصيل المعقدة في صور ظلية مختلفة، من الفستان المبسطة بنمط الطبقات إلى فستان بالياقة العالية من وحي فستان زفاف ميغان ماركل، وفستان الهالتر بقصة العمود، وفستان الكاب البسيط والمتدفق.

عودة الكورسيه

ستشهد سنة 2020 عودة صيحة فستان الزفاف بتوب الكورسيه، سواء فساتين الأميرات المتعددة الطبقات أو الصور الظلية الناعمة المتدفقة، والتي تتميز بتوب الكورسيه المطرز بالدانتيل أو زخارف الأزهار.

Advertisements

التنانير ذات الأطراف غير المتماثلة

على الرغم من أنها لا تزال نمطًا غير تقليدي، إلا أن فساتين الزفاف القصيرة وأبرزها تلك التي تتميز بالأطراف الطويلة المنخفضة غير المتماثلة، تعد من أبرز اتجاهات الزفاف في العقد الجديد، وقد برزت ضمن مجموعة فيرا وانغ بصور ظلية على شكل فقاعات، إلى فستان القميص من وحي الستينيات المستوحاة الذي رأيناه في مجموعة فيكتور إند رولف، ونسخ مونيك لولييه الفخمة.

ألوان الباستيل الباردة

على الجانب غير التقليدي أيضًا، ستكون الفساتين بألوان الباستيل الباردة بارزة بقوة في مشهد أزياء العرائس في عام 2020، وستتصدر ظلال الأخضر الفستقي الناعم و الأزرق الباهت وأخضر المحار لوحة الألوان بعد ظهورها في عدد من مجموعات ربيع 2020.

فساتين من وحي نمط Prairie

يمكننا أن نسميها تأثير فيلم نساء صغيرات والذي سيعرض في بداية شهر يناير، وقد عادت الفساتين الصيفية بأسلوب Prairie إلى الواجهة في أغسطس 2019، وامتد الاتجاه المستوحى من البراري من عالم الأزياء الجاهزة إلى عالم أزياء الزفاف لعام 2020، وتتميز هذه الفساتين ذات الصور الظلية الضخمة بالأكمام المنتفخة، والتنانير بقصة الـ A .

الفستان الكامل

يبدو أن الفساتين الكاملة التي تغطي الجسم بالكامل ستعود إلى مشهد أزياء العرائس في عام 2020، سواء على شكل فستان الدانتيل التقليدي أو في صورة ظلية عصرية، بقصات العنق الملكية العالية، والكابات شبه الشفافة والأكمام المنتفخة.