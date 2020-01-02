تقع الأم تحت ضغط كبير وخاصة مع اقتراب موعد الاختبارات، فكلما اقتربت فترة الامتحانات يزداد الخوف والقلق والتأهب، وينعكس ذلك على الطلاب والأمهات اللاتي يرافقن أبناءهن طوال فترة الامتحانات من مراجعات على المناهج ومتابعة مواعيد الاستيقاظ والنوم والطعام، لذلك فالأم تحتاج في هذه الفترة إلى دعم زوجها باستمرار.
وتقول الدكتورة صافيناز المغازي، استشاري أمراض نفسية وعصبية ومعد برامج الأسرة، إن الضغوط تتضاعف على الأم في حال كانت امرأة عاملة، وبالتالي فهي تشعر بالتعب مع مرور الوقت.
وتابعت أثناء حديثها لـ"الوطن"، أن دعم الآباء مهم للأبناء وخاصة في حال عمل الأم، لذلك لابد من تنظيم الوقت، وعلى الزوج أن يكون متعاونا عن طريق رسم الجدول الذي تتبعه الأم مع أبنائها، موضحة أنه يجب مساعدتها في إعداد الطعام، توصيل الأبناء للمدرسة والدروس كلما أمكن ذلك للتخفيف من الأعباء.
وأكدت المغازي، أن الانسجام الأسري بين الزوجين يخفف من ضغوط الأم، ويساعدها على أخذ قسط من الراحة، مؤكدة أنه على الزوج مراعاة زوجته في متطلباته الزوجية حتى لا يمثل عبئًا عليها بالإضافة إلى ضغوط الأبناء.
ونصحت الآباء بضرورة تنظيم المهام بينهما وزوجاتهم وكذلك الوقت، مؤكدة أن ذلك يساعد الأبناء على التحصيل الدراسي، وكذلك يجب تجنب إظهار ضغوط الآباء أمام الأبناء.
كانت هذه تفاصيل خبر مع اقتراب نصف العام.. كيف تدعم زوجتك خلال الامتحانات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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