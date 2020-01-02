أحدث صيحات الأحذية الرياضية.. وإليك تنسيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
في عالم الأحذية الرياضية، تصدر "توي سنيكرز" “Toy Sneakers” أحدث الصيحات هذا الموسم ليُضفي على المظهر لمسة جاذبية تخطف الأنظار.
مجلة "Elle" المعنية بالموضة والجمال أوضحت أن "توي سنيكرز" هو حذاء رياضي يتألق بالألوان الزاهية على غرار أحذية الدمى وأحذية الأطفال، مشيرة إلى أنه يستلهم عالم ألعاب الليجو وألعاب الفيديو ويستحضر روح الثمانينيات والتسعينيات الجذابة.
وأضافت المجلة أن الحذاء الرياضي "توي سنيكرز" يمتاز بطابع جريء وصارخ؛ لذا ينبغي تنسيقه مع ملابس تتحلى بالبساطة والهدوء كإطلالة المونوكروم ذات اللون الواحد كالأسود أو الرمادي أو الأزرق الداكن.
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