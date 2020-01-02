تغيّر لون البراز يهددك بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

كشف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي البروفيسور الألماني توماس زويفرلاين أن التغيرات الطارئة على لون البراز ناقوس خطر على الصحة، مشيرًا إلى أن اللون الطبيعي للبراز هو البني المتوسط.

وأوضح أن اللون الأحمر للبراز ينذر بالإصابة بالبواسير أو تمزق الشرج بسبب الإمساك أو الإصابة بسرطان القولون.

ويشير اللون الأخضر للبراز إلى الإصابة بعدوى السالمونيلا، خاصة مع المعاناة من إسهال شديد، بينما يشير اللون الأصفر للبراز إلى مشاكل بالبنكرياس أو إلى عدم تحمل الجلوتين. أما اللون الرمادي للبراز فيشير إلى الحصوات المرارية أو أورام البنكرياس.

لذا يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تغير اللون الطبيعي للبراز.