هل تبدو قطتك مضغوطة؟.. الجأ إلى الصناديق الكرتونية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
تحب القطط الحظيرة الصغيرة المصنوعة من الورق المقوى، فما إن يتم إفراغ الصندوق الكرتوني من محتوياته تهرع إليه القطة للاستيلاء عليه بشكل كامل.
وفي الواقع يمكن لأصحاب القطط أن يستخدموا عمدا هذه الصناديق الكرتونية كوسيلة للتخفيف من الضغط، ولكن يجب التأكد من إزالة أي حواف حادة أو سنفرتها وأنه لا يوجد أي مشابك سلكية من شأنها أن تخدش القط.
ويقول خبراء الرفق بالحيوان أن الحيوانات تسعى بشكل غريزي للملاذ الآمن وهذا لما يمكن أن يساعد إبقاء صندوق من الورق المقوى في المنزل في جعل القطة عاقلة.
توفر الصناديق مكانا سهلا للقطط للاسترخاء، وهو شيء مرحب به للغاية عندما يكون هناك غرباء أو أن هناك محيط جديد، حسبما يقول الخبراء من رابطة الصناعة الألمانية لإمدادات الحيوانات الأليفة.
وبالإضافة لذلك، تحب القطط درجات الحرارة التي تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية. وتصير الصناديق الكرتونية المعزولة بشكل جيد دافئة بسرعة وبالتالي إذا ما كان القط بالكاد يلائم الصندوق ويلمس جلده جوانب الصندوق فسوف يشعر بالدفء والراحة في وقت قليل.
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