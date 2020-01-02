نادية في دعوى خلع: "جوزي طردني من البيت عشان خلصت مسحوق الغسيل في 3 أيام"

تمتلئ محاكم الأسرة بالآلاف من النزاعات العائلية التي تنظر يوميا للفصل فيها، وقد تطول مدتها بسبب الثغرات القانونية الموجودة ببعض مواد التشريع، التي تجعل من محاكم الأسرة متاهة قانونية يصعب الخروج منها.

أقامت "نادية.ح" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالزنانيري تطالب فيها بالانفصال عن زوجها لاستحالة العشرة بينهم، وذلك بعد مرور عامين فقط على زواجهم.

تقول الزوجة في حديثها لـ "الوطن" إنها منذ بداية زواجهما وهي تعاني من بخل زوجها الشديد، فعندما كانت تطلب من زوجها الخروج أو شراء طعام من أحد المطاعم كان يواجهها بالرفض بل أحيانا يتطاول عليها بالألفاظ، حتى أنها كانت تظل معظم الأيام بدون طعام: "جوزي أما كنت بقوله عايزين جبن ولا خزين للتلاجة كانت بيقعد يزعق وييفضل بالايام لحد ما يجيبهم دا غير انه بيرجع عايز أكل وهو مش جايب أي حاجة في البيت".

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تتابع الزوجه حديثها بأن الزوج منشدة بخله قام بالاعتداء عليها وطردها من المنزل بسبب استهلاكها لمسحوق الغسيل في 3 أيام : "أول ما قولتله مسحوق الغسيل خلص وعايزين كيس اتجنن وقعد يزعق ويقولي ليه وديته فين وادتيه لمين، وأما قولتله انه وقع مني شوية وأنا بغسل ضربني وقالي انتي مش ست بيت ولا فالحة في حاجة روحي لأبوكي أنتي خربتي بيتي".

لذلك أقامت الزوجة دعوى الخلع بعد أن بغضت الحياة الزوجية معه، ومازالت تنظر الأن أمام المحكمة للفصل فيها، وحملت الدعوى رقم 2121 لسنة 2019.