هل يواجه المتحرشون بفتاة المنصورة الإعدام؟.. تعرف على العقوبة القانونية

عشرات الشباب يحاوطون فتاة ترتدي ملابس قصيرة، يحاولون ملامسة جسدها وكشفه، وسط صراخ وبكاء الفتاة، فيما حاول البعض حمايتها وإنقاذها من الزحمة ووضعها في سيارة لتنطلق بها بعيدًا، تلك اللقطات الصادمة وثقتها كامير أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لترصد واقعة تحرش جماعي بفتاة في مدينة المنصورة، مساء أمس الثلاثاء، خلال احتفالات رأس السنة.

وأثار الفيديو حالة من الغضب بين رواد موقع فيسبوك، وعلق كثيرون عليه مطالبين بالقبض على الجناة.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن الدقهلية، أنه تم فحص فيديو التحرش الجماعي بفتاة في أحد شوارع المنصورة، والذي انتشر بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أنه سيتم مراجعة الكاميرات في الشارع ومعرفة المشاركين في الجريمة.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه جار البحث عن الفتاة لاستجوابها حول الواقعة، كما سيتم ضبط المتهمين وتقديمهم للنيابة خلال ساعات.

وترصد "هُن" في السطور التالية عقوبات المتحرش حسب قانون العقوبات:

العقوبة القانوني العقوبة للمتحرش

من جانبه قال المستشار أحمد ياسين، المحامى بالاسئناف العالي ومجلس الدولة، ان هناك فرق بين عقوبة التحرش المعرفة قانونيا انه يكمن في التعرض لأي شخص بالقول او الإشارة، والتلامس او الاعتداء بالفعل على المجني عليه.

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وأوضح "ياسين" خلال حديثه لـ "هن" اأن المادة 306 مكرر ( أ)

تنص على أن "يعاقب كل من تعرض لشخص بالقول أو الإشارة، بالحبس حد أدنى ستة أشهر، وغرامة تقدر من 3000 ل 5000 جنيه، أو إحدى العقوبتين.

اما اذا ثُبت ان الفتاة تعرضت للإيذاء بالفعل، كالتلامس، هنا يصبح الأمر جناية، ويأتي تحت بند هتك العرض.

هل يواجه المتحرشين الإعدام؟

وأكد المحامي، ان الباب الرابع من قانون العقوبات، في المادة 267 منه، تنص عقوبة هتك العرض على الآتي : "أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد".

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 عاما، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وينص القانون أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 عاما كاملا أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من الجزء السابق تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.