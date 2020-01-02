بالأرقام.. كم تبلغ نفقات الفنانات بعد الطلاق؟.. 30 ألف جنيه في الشهر لـ"زينة"

فصل جديد في قضية الفنانة وملكة جمال سوريا السابقة، سارة نخلة، وطليقها الفنان أحمد عبد الله، عقب أشهر شهدت الكثير من المشكلات والقضايا بينهما، بعدما أكدت الفنانة حصولها على حكم من محكمة الأسرة، يتضمن حصولها على نفقة زوجية بمبلغ 10 آلاف جنيه شهريًا قابلة للزيادة مع الاستئناف.

ومؤخرًا باتت حياة الفنانات الشخصية، وخاصة كل ما يتعلق بالمشكلات الزوجية، والانفصال، مشاعا للجميع، على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرصد "هن" أشهر نفقات الفنانات والمشاهير التي حكمت بها بلاط محاكم الأسرة.

سارة نخلة 10 آلاف شهريا

شاركت "نخلة" أمس، بتفاصيل نفقتها التي من المقرر أن تتحصل عليها، من طليقها، وذلك عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، وكتبت سارة: "شكرًا للقضاء المصري العادل النزيه، حكمت محكمة الأسرة بنفقة زوجية بمبلغ 10 آلاف جنيه شهريًا قابلة للزيادة مع الاستئناف".

وتابعت: "يعني دلوقتي كل شهر بيعدي بعشر آلاف جنيه، دا بس عشان اللي يحاول يمرمط واحدة ويسيبها متعلقة على ذمته وسنتين ونص ما صرفش عليها مليم وسايبها لأهلها يصرفوا عليها دا غير الحكم النهائي بالسجن سنتين بسبب فلوسي اللي واخدها مني ومش عايز يرجعها، ودا غير إنه هربان طبعا".

كانت الفنانة رانيا يوسف، أكدت أنها تتلقى من طليقها 10 آلاف جنيه كـ"نفقة"، خلال حوار سابق لها في برنامج "شيخ الحارة"، مع الإعلامية بسمة وهبة.

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وأكدت رانيا حينها أن هذا المبلغ لا يكفيها على الإطلاق.

وعادت الفنانة فيما بعد بإقامة دعوى ضد المنتج محمد مختار، طليقها، طالبته فيها بدفع مبلغ 523 ألف جنيه مصاريف دراسية لابنتيه المقيدتين بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة عن أعوام دراسية 2014 حتى 2017، إلا أن قضت محكمة الأسرة بالقاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن إسماعيل، بتعديل الحكم المستأنف وإلزام طليق رانيا يوسف بدفع مبلغ 250 ألف جنيه، فقط مصاريف دراسية لابنتيه.

زينة 30 ألف شهريًا

ألزمت المحكمة، في أبريل الماضي، الفنان أحمد عز، بدفع 30 ألف جنيه شهريا "نفقة" للفنانة زينة وتوأمها.

وكانت الفنانة عادت و استأنفت الحكم طالبة زيادة المبلغ إلى 100 ألف، إلا إن رُفض الأمر، بعدما تقدم المحامي عمر عبدالرحمن، دفاع عز، باستئناف على ذات للحكم للتخفيض، بسبب زيادة الأعباء المالية على موكله ومنها المصاريف الدراسية.

هند الحناوي

عقب 15 عاما في ساحات المحاكم، بين إثبات النسب، ودفع النفقات، أكد المحامي شعبان سعيد، دفاع هند الحناوي، طليقة أحمد فاروق الفيشاوي، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أن محكمة الأسرة بالخليفة كانت قد قضت منذ أشهر بحبس الفنان لمدة شهر واحد، لإدانته بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا" من طليقته هند الحناوي، والمقدرة بـ235 ألف جنيه.