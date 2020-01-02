- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
حضري لأسرتك على مائدة طعام الخميس، رول الديك الرومي بالسجق والخضار الشهي، بخطوات الشيف أميرة شنب، ليمدهم بالبروتينات، والفيتامينات والحديد، فضلًا عن مذاقه اللذيذ، وإليكِ الخطوات.
مكونات رول الديك الرومي بالسجق والخضار
صدر رومي مخلي
بصل مكعبات
ملح ـ فلفل
ثوم مفروم
سجق مكعبات
سبانخ مفرومة
بازلاء
بابريكا
جبنة بارميزان مبشورة
زبدة
طريقة تحضير رول الديك الرومي بالسجق والخضار
شوحي السجق جيدًا في الزبدة، مع البازلاء وضيفي له البصل والثوم والسبانخ، والمشروم.
افردي صدر ديك الرومي، وادهنيه بالزبدة، ثم أضيفي له الخليط السابق.
قومي بلف الصدر المحشو بالخليط، ثم تبليه بالملح والفلفل والبابريكا، وأضيفي الجبن على الوجه.
أدخليه الفرن حتى تمام النضج.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل رول الديك الرومي بالسجق والخضار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.