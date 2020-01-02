طريقة عمل رول الديك الرومي بالسجق والخضار

حضري لأسرتك على مائدة طعام الخميس، رول الديك الرومي بالسجق والخضار الشهي، بخطوات الشيف أميرة شنب، ليمدهم بالبروتينات، والفيتامينات والحديد، فضلًا عن مذاقه اللذيذ، وإليكِ الخطوات.

مكونات رول الديك الرومي بالسجق والخضار

صدر رومي مخلي

بصل مكعبات

ملح ـ فلفل

ثوم مفروم

سجق مكعبات

سبانخ مفرومة

بازلاء

بابريكا

جبنة بارميزان مبشورة

Advertisements

زبدة

طريقة تحضير رول الديك الرومي بالسجق والخضار

شوحي السجق جيدًا في الزبدة، مع البازلاء وضيفي له البصل والثوم والسبانخ، والمشروم.

افردي صدر ديك الرومي، وادهنيه بالزبدة، ثم أضيفي له الخليط السابق.

قومي بلف الصدر المحشو بالخليط، ثم تبليه بالملح والفلفل والبابريكا، وأضيفي الجبن على الوجه.

أدخليه الفرن حتى تمام النضج.