مؤسسة جروب "حد شاف جوزي" تبكي على الهواء: كنا بناقش موضوع بس وسع مننا

قالت فاتن شعبان مؤسسة جروب "حد شاف جوزي" على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنها مرت بتجربة شخصية للخيانة.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج "كلام ستات" المذاع عبر فضائية "ON E"، أنها غير متزوجة وأنها مخطوبة، مشيرة إلى أن هناك جروب للرجال يعرضون فيه صور زوجاتهم وخطيباتهم ليسألوا بعضهم هل يعرف أحدهم هذه المرأة أو الفتاة.

وبكت فاتن إبراهيم قائلة: "أكيد البيوت هيحصل فيها مشاكل وأنا فعلا مش ندمانة إني عملت كده لأننا كنا بناقش قضية زي أي قضية بس الموضوع وسع"، وانهارت بعدها في البكاء.

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وتابعت باكية: "إحنا فكرة الجروب إننا نناقش قضية اسمها الخيانة وإحنا كنا عاوزين الرجالة تعاقب عليها وفيه ستات بتعرف ان جوزها متجوز بدون علمها"، مؤكدة أنها ستغير اسم الجروب وأنها ستغادر الجروب حال عدم تغير اسم الجروب.