نضارة البشرة وترطيبها، والاستمتاع بوجه مُشرق، أمر يهم العديد من الفتيات، خاصة ممن يفضلن الخروج دون مستحضرات تجميل، كي يبدين بإطلالات طبيعية خالية من المواد الكيماوية.

ومن جانبه قدمت سارة عصام، اخصائيه تجميل وعناية بالبشرة، لـ "هن" أمور بسيطة تعيد نضارة البشرة، مؤكدة أن الأمر يتحكم فيه ثلاث عوامل أساسية، وهم الروتين اليومي، الأسبوعي، والروتين الشهري.

الروتين اليومي

وأوضحت "عصام" أن الروتين اليومي، يتم من خلال الآتي:

استخدام الغسول لإزالة الخلايا الميتة والبكتيريا.

المواظبة على استخدام التونر لأنه يعادل PH المسؤول عن نضارة البشرة.

ترطيب الوجه من خلال "لوشن أو كريم"، بما يناسب طبيعة البشرة ونوعها.

استخدام الكريم الليلي، قبل النوم مُباشرًة.

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الروتين الأسبوعي

أما عن الروتين الأسبوعي، أكدت الطبيبة، إنه يتمثل في تطبيق الاسكراب، وعمل جلسة تقشير للبشرة، وذلك لإزالة الخلايا الميتة، قبل أن تتراكم، خاصة وإن خلايا البشرة تتكون كل 28 يوم، مما قد يسد المسام.

الروتين الشهري

أما الروتين الشهري، هو الخضوع لجلسة تنظيف بشرة عميقة بالأجهزة الطبية وذلك لإزالة الدهون من العمق، مشيرة إلا إنه يمكن تطبيقها في المنزل بأقل التكلفة.

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