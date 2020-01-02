في 2020.. 3 خدمات يمكنك تقديمها للمساهمة في إنقاذ كوكب الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

هناك تغييرات ولو صغيرة يمكن أن تساعد في التخفيف من تغير المناخ. فلتبدأ بحديقتك الخاصة، على سبيل المثال.

وفيما يلي ثلاثة خدمات يمكن لأصحاب الحدائق أن يقدموها لكوكب الأرض بداية من العام الجديد.

1- ازرع شجرة فواكه للحد من ثاني أكسيد الكربون:

تقيد الأشجار ثاني أكسيد الكربون، خاصة تلك التي يستخدم خشبها بعد ذلك في البناء وتندمج أوراقها مع التربة عبر التعفن بداخلها ومعها ثاني أكسيد الكربون.

وتكون الأشجار التي تنمو بسرعة وبأحجام كبيرة مناسبة بشكل خاص. ويقول هيلموت سيلدرز، رئيس جمعية المشاتل الألمانية، إن كتل الأوراق الكثيفة أمر جيد أيضا. ويوصي بأشجار الفاكهة، حيث أن العديد من الحدائق لا تملك مساحة كافية لأشجار البلوط أو الزان الكبيرة.

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2- ساعد الحيوانات عن طريق زراعة النباتات المختلفة:

تقول ماريا روتليب، مستشارة الحدائق في الاتحاد الألماني للحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي (نابو): "التنوع يمثل فرصة للبقاء". إذا كان هناك الكثير من أنواع النباتات المختلفة، فهذا يساعد في تعزيز الكثير من الأنواع الحيوانية - والعكس صحيح. وعلى سبيل المثال فإن بعض الطيور التي لا تستطيع العثور على الطعام ولا النباتات لا يمكنها التكاثر.

3- تجنب إطلاق كم من ثاني أكسيد الكربون عبر شراء تربة لحاوية الزراعة خالية من الخث:

توجد كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الخث، وهي التربة الأساسية في المستنقعات. وإذا تم استخراجها، ينطلق الغاز المدمر للمناخ – وإضافة إلى ذلك، يتم تدمير المستنقع كموطن للعديد من الحيوانات.

الخث هو من مكونات معظم التربة التي توضع في حاويات الزراعة. حتى تلك التي يتم تصنيفها على أنها تحتوي نسبة "أقل من الخث"، يمكن أن تكون 80% من مكوناتها من تربة الخث.

ولكن هناك المزيد والمزيد من البدائل للخث، والتي تعتمد عادة على السماد العضوي والألياف الخشبية. حاول البحث عن التربة "الخالية من الخث" عند الشراء في المرة القادمة.