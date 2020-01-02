عوامل تساعدك في معرفة طريقة معاقبة طفلك

البحث عن العقاب المناسب والفعال للأبناء، من أكثر الموضوعات التي تشغل بال الأمهات، لتقويم سلوك أبنائهن، وتحسين سلوكهم وتهذيب طباعهم، وسط تقديم أكثر من خبيرة تربية لطرق متباينة للتعامل مع ذلك الأمر.

وفيما يلي 5 عوامل ومعايير تساعدكِ في تحديد طرق معاقبة طفلك بحسب ما ذكر موقع "very well" الأمريكي

1- لا بد من أن تعرفي قدرات طفلك، ونقاط قوته وضعفه، لتحددي الطريقة المناسبة لمعاقبته، فمثلا "لفت النظر" أسلوب فعّال مع الشخص الحساس، لكنه لن يجدي مع الطفل حاد الطبع أو العنيف.

2- لا يمكن أن ينهي الأب والأم ابنهما عن تصرف معين وهما يفعلانه، حتى لا تهتز صورة القدوة في عين الطفل، لذلك يجب أن تجلسي مع زوجك وتحددي طرق التأديب المناسبة التي من شأنها أن تعمل بشكل جيد لكل منكما، فمن المهم أن تعملا معًا كفريق واحد.

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3- هناك 4 أنواع رئيسية للتربية وهي: "الاستبداد، والثقة، والتساهل، وعدم الاهتمام بمعرفتك أي شيء عن ابنك"، وعليكي تقييم إيجابيات وسلبيات كل نمط، وبناءً عليها تحددي آليات ضبط سلوك ابنك.

4- هناك 5 أنواع أساسية وهي: "الانضباط الإيجابي المعتمد على التركيز على نقاط القوة والتحفيز، والانضباط الناعم اللطيف الذي يتجنب الأسلوب الحاد لتقويم السلوك، والانضباط القائم على التأديب وضبط النفس والذي يعتمد على الحزم، وانضباط تعديل السلوك الذي يسعى لتغيير بعض التصرفات واستبدالها بأخرى، والانضباط الخاص بتدريب العاطفة الذي يعتمد على المشاعر في تعديل السلوكيات".

ومن المؤكد أن هناك عدة أنواع فرعية لها أسماء مختلف بالكتب المتخصصة، ولكن هي الـ5 أنماط الأساسية الأكثر شيوعًا اليوم.

5- إن احتياجات طفلك وأساليب انضباطه ستتغير مع الوقت، على حسب مستوى نضجه وظروف الحياة حوله، فاستراتيجية الانضباط التي تعمل الآن، قد لا تعمل في العام المقبل، لذلك عليكِ الاستعداد باستراتيجية بديلة.