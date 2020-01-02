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تتسبب لدغات الناموس باحمرار والتهاب الجلد، بالإضافة إلى قيام بعض الأنواع منها بنقل الأمراض والأوبئة التي تؤدى إلى التسمم أو الموت.
طرق التخلص من الناموس
الريحان
وذلك من خلال نثر ورق الريحان على نوافذ الغرف ومداخل البيت، بالإضافة إلى زراعتها في أحواض كبيرة وتركها على شرفة النافذة لمنع دخول الناموس للبيت.
النعناع
يتميز النعناع برائحة العطرية القوية والتي تنتشر بسرعة في الجو، ويمكن الاستفادة من النعناع من خلال جمع أوراقه الخضراء أو المجففة، وحفظها في أكياس ورقية شبيهة بأكياس الشاي، وتعليقها على النوافذ ومداخل البيت المختلفة.
ورق الغار
يمتاز نبات الغار كونه ينمو على شكل أشجار كبيرة، ويمكن زراعة هذه الأشجار في حديقة المنزل لمنع الناموس من الاقتراب من فناء المنزل وإبقائه بعيداً عنه.
اللافندر
يمكن الاستعانة برائحة اللافندر القوية، من خلال تجفيفه وتوزيعه في أوعية الزينة الصغيرة في مختلف أرجاء المنزل، بالإضافة إلى قدرته على طرد الناموس من المنزل يمكن استغلاله كمعطر للجو، نظراً لرائحته العطرية الجميلة.
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