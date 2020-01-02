نصائح ووصفات لعلاج الشعر المجعد

يتسبب الشعر المجعد لدى من السيدات، في الإحراج والظهور بمظهر غير لائق، ما يجعلهن يبحثن عن طرق عديدة، للظهور بشكل أكثر جمالًا ويبرز أنوثتهن.

ويقدم هُن نصائح ووصفات طبيعية للتخلص من الشعر المجعد، والحصول على شعر ناعم، وفقًا لموقع"wellnessmama".

زيت جوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند واحد من أفضل زيوت الرائحة في علاج الشعر، باستخدام هذا الزيت الاستوائي سيجعل شعرك سميك ولامع وناعم، فهناك دراسات فعلية أجريت لاختبار فعاليتها وكان زيت جوز الهند هو الفائز من بين الزيوتين الآخرين.

ماسك البيض

يحتوي شامبو البيض على نسبة عالية من البروتين لشعر ناعم أو رقيق أو زيتي، فتعمل البروتينات المختلفة في البيضة على تقوية عمود الشعر وإضافة الجسم والملمس إلى الشعر، ويحتوي البيض على البيوتين واليود والسيلينيوم وحامض البانتوثنيك وفيتامين B12 وكلها تساعد على شعر لامع وصحي.

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ولعمل ماسك البيض كل ما تحتاج إليه فتح بيضة أو اثنتين، ثم خفقها وتطبيقها على الشعر الرطب واتركيه لمدة 4 إلى 5 دقائق، ثم يشطف بالماء البارد.

استخدام الجيلاتين

يعتبر الجيلاتين هو علاج طبيعي آخر للشعر حتى يصبح ناعم، وكل ما تحتاجه هو 2 كوب ماء و1 ملعقة صغيرة جيلاتين بدون نكهة بالإضافة 2 قطرات نعناع طبيعي، وأخيرًا يخلط الجيلاتين في الماء، ثم يحرك زيت النعناع ثم يوضع على الشعر حتى يصبح مشبعا تمامًا، ثم تدلك فروة الرأس والشعر، ويترك لمدة 5 دقائق تقريبا قبل الشطف بالماء البارد أو الفاتر، ويمكنك استخدام الجيلاتين مرة واحدة في الأسبوع.

الأفوكادو والبيض

قناع الشعرهذا المزيج الكلاسيكي من الأفوكادو والبيض الغنية بالبروتين يزيد من لمعان الشعر واعطائه شكل ناعم ولامع، فعليك أن تضعي هذا القناع على فروة شعرك وعليه فوطة ساخنة ويترك لمدة 20-30 دقيقة ثم يشطف جيدًا ويجفف.