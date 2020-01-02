هل يجوز للأرملة الذهاب للعمرة بعد موت الزوج بشهرين؟.. "الإفتاء" تجيب

تختلط بعض الأمور الدينية على المسلمين، ومن الأمور التي يبحث فيها المرء عن إجابات، حكم ذهاب الأرملة للعمرة بعد موت الزوج بشهرين.

ورد سؤالًا عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية "فيس بوك"، تقول فيه السائلة: "هل يجوز للأرملة الذهاب للعمرة بعد موت الزوج بشهرين؟".

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز ذهاب الزوجة لأداء العمرة بعد وفاة الزوج مباشرة ولا بد من الانتظار أربعة أشهر و10 أيام، إلا في حالة الحمل وتمت الولادة لا توجد مشكلة لأن العدة تنتهى بوضع الحمل.