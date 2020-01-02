وصفات طبيعية لعلاج الكُحة

يعتبر السعال أو "الكحة" من الأمراض المنتشرة خلال تلك الفترة نتيجة الطقس، وتقدم "هُن" وصفات طبيعية لعلاجها وفقًا لمركز جامعة ميريلاند الطبي.
الزنجبيل
يساعد الزنجبيل في الحد من الالتهاب، مثل التهابات الشعب الهوائية، والتهاب الحنجرة، ما يساعد على علاج السعال الناجم من هذه الأمراض.
كي تستفيد بشكل أكثر حسب المركز، فانه يُضاف الزنجبيل إلى شاي البابونج، حيث يتم إضافة 2 ملعقة من جذور الزنجبيل المبشورة إلى كوب من شاي البابونج، وتُشرب مرتين يومياً.
الزعتر
تشير إحدى الدراسات إلى أن خلاصة أوراق الزعتر المستخرجة منها والممزوجة بـ "اللبلاب" يمكن أن تساعد في تخفيف السعال، وكذلك التهابات القصبة الهوائية قصيرة الأمد، حيث تحتوي الأوراق على مركبات تسمى فلافونيدات تساعد على إرخاء عضلات الحنجرة، وتقلل من الالتهاب في تلك المنطقة.
النعناع
تعرف أوراق النعناع بخصائصها العلاجية، حيث تحتوي على المنثول، والذي يساعد على تهدئة الحلق وعلاج الاحتقان، مما يساعد على تكسير المخاط، ويمكن الاستفادة من النعناع عن طريق شرب مشروبه الدافئ.
البابونج
منذ قديم الأزل يستخدم البابونج كعلاج فعال لعدد من الأمراض، وقد كشفت دراسة أُجريت عام 2003 أن شاي البابونج فعالاً للحد من تكرر السعال لدى مرض الربو.
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