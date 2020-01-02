"طلبتها للزواج الفجر".. قصة حب أحمد السقا وزوجته

تصدرت الإعلامية مها الصغير قوائم الأكثر بحثًا بعد استضافتها زوجها الفنان أحمد السقا، في حلقة الاحتفالات بـ"رأس السنة"، في برنامجها its show time، المذاع على فضائية CBC.

وكشف الفنان أحمد السقا، عن اقتحامه منزل أحد المتابعين له عبر موقع تبادل الصور "انستجرام"، بعد أن سب الأخير، وشتم والدة السقا وزوجته، مضيفًا أنه متابع سبه بشكل متواصل لمدة 6 شهور، هو ما جعله يبحث وراءه، إلى أن استطاع أن يحصل على عنوان منزله، وذهب إليه فجرا.

وأضاف: "أنا دمي حر، بس مينفعش حد يشتم أمي أو مراتي، وعرفت بيته ورحت له الساعة 4 الفجر، ومسكته، وأول ما شافني أغمى عليه".

ويقدم "هُن" قصة حب وزواج الفنان أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير، في السطور التالية.

تحدثت مها الصغير عن تأثير الفنان الراحل صلاح السقا والد زوجها الفنان أحمد السقا في حياتها، وقالت إنها شاهدت العرائس التي كان يقدمها على المسرح وتعلمت منها الأعمال اليدوية التي تقدمها حاليًا.

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وأضافت خلال لقاء لها ووالدها مصفف الشعر محمد الصغير مع برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "CBC"، أنها عاشت لفترة مع الفنان الراحل وأثر فيها بشكل كبير.

وتحدثت مها الصغير عن زواجها من أحمد السقا، لافتة إلى أنها تزوجت في سن صغيرة وأن السقا اتصل بوالدها الساعة 5 صباحًا بعد انتهائه من عرض مسرحية "ألاباندا" لطلب يدها.

وأوضحت أنها كانت تركب الخيل مع السقا وأنه عرض عليها أن يطلب يدها من والدها وأن والدها رفض في البداية بسبب صغر سنها وظل رافضا لفترة، مشبهة موقفه بموقف الفنان عادل إمام في فيلم "عريس من جهة أمنية" وأنها ظلت تبكي هي ووالدها يوم حفل الزفاف تأثرًا بالفراق.

وقالت إنها هي التي سمت ابنها البكري "ياسين"، لافتة إلى أنها أطلقت اسم "نادية" على ابنتها التي ولدت في نفس يوم ميلاد والدة أحمد السقا وسمتها على اسمها، مشيرة إلى أن ياسين هو الذي سمى شقيقه حمزة وأن ياسين له ميول فنية ويدرس الآن في الولايات المتحدة الأمريكية.