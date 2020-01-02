يعتبر الكوكيز من أكثر أنواع المخبوزات التي يفضلها كثير من الأشخاص، خاصة الأطفال، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي، وتتفن ربات المنازل في إعداده بطرق مختلفة. وإليك طريقة عمل كوكيز عين الجمل الفاخر، على طريقة الشيف غادة التلي. مقادير كوكيز عين الجمل الفاخر 1 وربع كوب دقيق 125 جرام زبد 3 ملعقة كبيرة سكر صفار بيضة فانيلا كوب ماء Advertisements سكر بودره 2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان نصف كوب عين جمل مطحون طريقة تحضير كوكيز عين الجمل الفاخر - باستخدام العجان اخلطي الزبدة مع السكر ثم ضيفي صفار البيضة مع فانيليا ثم ضيفي عين الجمل والدقيق والقهوة سريعة الذوبان بعد إذابتها فى الماء حتى يتجانس الخليط. - وزعي الخليط على ورق زبدة فى صينية الفرن. - اغمسي بها قطع من عين الجمل وادخليها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 12 دقيقة ثم رشي على الوجه السكر البودرة وتقدم.

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