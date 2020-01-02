طريقة عمل الكوارع بالخل والثوم

يعتبر طبق الكوارع بالخل والثوم من الأصناف التي تتناسب مع الأجواء الباردة، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها، وفقا لطريقة الشيف غادة جميل. مقادير كوارع بالخل والثوم كوارع مخلية ثوم مفروم سمنة بلدي عصير طماطم صلصة طماطم ملح وفلفل جوزة الطيب Advertisements كزبرة ناشفة مرقة الكوارع خل طريقة تحضير كوارع بالخل والثوم يشوح الثوم في السمنة البلدي. ثم تضاف الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم وعصير الطماطم. تترك حتى تتسبك، ثم تضاف الكوارع المخلية. ثم يضاف الخل وتتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب والكزبرة الناشفة. توضع في طاجن صغير وتدخل الفرن حتى يتحمر الوجه وتقدم.

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