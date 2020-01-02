تعتبر العزيزية من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، لذلك نقدم لكٍ طريقة عمل العزيزية، على طريقة الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج "زعفران وفانيلا"، عبر فضائية "سي بي سي" سفرة. المكونات 250 جرام مكرونة اسباجيتي مسلوقة. ثلاثة أرباع كوب سكر. 2 بيض. فانيلا. 2 كوب لبن. 3 ملعقة كبيرة نشا. Advertisements زبيب. بندق. جوز هند . طريقة التحضير يخلط اللبن مع المكرونة في الخلاط ثم يضاف البيض والفانيلا والنشا. يوضع الخليط على النار ثم يضاف السكر ويقلب حتى يغلي ويثقل القوام ثم يضاف جوز هند وزبيب يوضع في بايركس ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 او حتى يحمر الوجه ويقدم مزين بالمكسرات.

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