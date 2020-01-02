تعاني من الكرش رغم الدايت؟.. خبير تغذية يوضح السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:

يعاني بعض الأشخاص من دهون البطن، الأمر الذي يدفعهم إلى اتباع أنظمة الحمية الغذائية القاسية، وعلى الرغم من ذلك، ما زالوا يؤرقهم مظهر بطنهم المتدلي أمامهم من كثرة الدهون المتراكمة بها.

وفقًا لموقع "Medicalnewstoday"، التعرض المستمر للإجهاد النفسي قد يسبب اضطراب في إفراز هرمون الكورتيزول، المسئول عن التحكم في التوتر، الذي يدفع بعض الأشخاص إلى تناول كميات كبيرة الأطعمة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، وتكون الكرش.. للمزيد اضغط هنا