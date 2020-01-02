شاهد| أمر مُرعب يحدث في مستشفى الجهراء بالكويت!!

نجت ممرضة فلبينية بمستشفى الجهراء من قبضة شاب كويتي بأعجوبة، بعد أن وضع سكيناً على رقبتها مهدداً بذبحها.

وقال مصدر مطلع، إن شاباً حضر إلى المستشفى برفقة والده الذي كان فاقداً للوعي، وتم تحويله على الفور إلى غرفة الإنعاش لعمل اللازم، إلا أنه ما لم يكن في الحسبان أن يمسك ابن المريض بممرضة فلبينية، ويستل سكيناً من جيبه ويضعها على رقبتها، صارخاً ومهدداً الطاقم الطبي (يا أبوي يحيا… يا أذبحها!).

وتابع المصدر أن الطاقم الطبي في غرفة الإنعاش، وأمام هول ما حدث، انقسم إلى فريق يقوم بعمل الإسعافات للمريض، وآخر حاول تهدئة مَنْ يسعى إلى الفتك بزميلتهم إن لم يتم إنقاذ والده.وفق صحيفة “الراي” الكويتية

وأوضح أن الطاقم الطبي نجح في إسعاف والد الشاب وإدخاله العناية المركزة، وبالتالي إنقاذ الممرضة.

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