بينها بيلي ونوڤا.. 10 أسماء حديثة للفتيات خلال 2020

تعد لحظة استقبال الوالدين مولودا جديدا من أهم اللحظات في حياة كليهما، خاصة بالنسبة للأم التي ترى قطعة صغيرة منها تنبُض أمامها، ظلت تحفظها في أحشاءها بين 7 و9 أشهر، حتى أتت تلك اللحظة الهامة.

ويعد تسمية المولود، خاصة الفتيات من أكثر من ما يهم الأمهات، فمنهن من تتجه للأسماء الأجنبية والعالمية، ومنهن من يفضلن الأسماء العربية التقليدية.

ومع دخول عام 2020، أصدرت قاعدة بيانات Nameberry العالمية، 10 أسماء للفتيات، من المُقرر أن تكون الأكثر شيوعًا خلال هذا العام.

وإليكِ تلك الأسماء العربية والأجنبية، إذا كنتٍ ستضعين طفلة هذا العام، والتي جاءت على النحو التالي.

10 أسامي للفتيات في 2020

Reese - ريس

Mika - ميكا

Paisley - بيزلي

Advertisements

Adah - عادة

Amina- أمينة

Teagan- تيجان

Nova- نوڤا

Aura- آورا وتعني "هالة"

Pearl - بيرل وتعني "لؤلؤة"

Billie - بيلي