تعد لحظة استقبال الوالدين مولودا جديدا من أهم اللحظات في حياة كليهما، خاصة بالنسبة للأم التي ترى قطعة صغيرة منها تنبُض أمامها، ظلت تحفظها في أحشاءها بين 7 و9 أشهر، حتى أتت تلك اللحظة الهامة.
ويعد تسمية المولود، خاصة الفتيات من أكثر من ما يهم الأمهات، فمنهن من تتجه للأسماء الأجنبية والعالمية، ومنهن من يفضلن الأسماء العربية التقليدية.
ومع دخول عام 2020، أصدرت قاعدة بيانات Nameberry العالمية، 10 أسماء للفتيات، من المُقرر أن تكون الأكثر شيوعًا خلال هذا العام.
وإليكِ تلك الأسماء العربية والأجنبية، إذا كنتٍ ستضعين طفلة هذا العام، والتي جاءت على النحو التالي.
10 أسامي للفتيات في 2020
Reese - ريس
Mika - ميكا
Paisley - بيزلي
Adah - عادة
Amina- أمينة
Teagan- تيجان
Nova- نوڤا
Aura- آورا وتعني "هالة"
Pearl - بيرل وتعني "لؤلؤة"
Billie - بيلي
كانت هذه تفاصيل خبر بينها بيلي ونوڤا.. 10 أسماء حديثة للفتيات خلال 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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