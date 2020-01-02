بسمة وهبة: أفضل حاجة في 2019 إني بقيت حما.. ونفسي أبقى جدة

تحدثت الإعلامية بسمة وهبة عن أفضل الأشياء التي حدثت لها خلال العام الماضي 2019، حيث ذكرت أن نجلها ارتبط وتزوج خلال العام، متابعة: "أنا بقيت حما، وبحلم أني أكون جدة، دي أحسن حاجة حلوة حصلت لي خلال العام".

وأضافت "بسمة"، خلال أولى حلقات برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة "ON E"، أن الموت المفاجئ للشباب أكثر الأخبار السيئة التي أحزنتها في 2019، ومن بينهم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، حيث أثرت وفاته عليها بدرجة كبيرة.

وأشارت إلى أن والدة الفنان الراحل كانت على علاقة جيدة بها وأوصتها على هيثم، متابعة: "لكن للأسف مثلي مثل الكثيرين قصرت في حقه".

ولفتت إلى أن أكثر الأشياء الإيجابية خلال 2019 كانت مؤتمرات الشباب، خاصة منتدى شباب العالم الذي كان مُشرفا للغاية في دورته الأخيرة، وكذلك انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، والمشروعات العديدة التي يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي من حين لآخر.