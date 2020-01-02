الامارات | خبيرة ألمانية: السلمون والرنجة والماكريل غذاء للمخ

شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة ألمانية: السلمون والرنجة والماكريل غذاء للمخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصفت خبيرة التغذية الألمانية، إمكه ريزه، الأحماض الدهنية «أوميغا 3» بأنها تعدّ بمثابة غذاء المخ، إذ تعمل على إنشاء التشابكات العصبية، وتتمتع بأهمية كبيرة للتعلم والتذكر. وأوضحت الخبيرة أن المصادر الغذائية لـ«أوميغا 3» تتمثل في الأسماك البحرية الدهنية، مثل السلمون والرنجة والماكريل، مع مراعاة تناولها بمعدل مرتين أسبوعياً. ومن المصادر الأخرى المكسرات، خصوصاً الجوز، والزيوت النباتية، مثل زيت الكتان وزيت اللفت، والبذور كبذور الكتان وبذور الشيا. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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