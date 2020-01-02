الامارات | حساب ماريا كاري يتعرّض لاختراق قبيل احتفالات 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن حساب ماريا كاري يتعرّض لاختراق قبيل احتفالات 2020 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّضت المغنية الأميركية الشهيرة ماريا كاري لاختراق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أول من أمس، قبيل بدء الاحتفالات بمناسبة العام الجديد.
وأفاد موقع «هوليوود ريبورتر» الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير اليوم، بأنه من الواضح أنه قد أرسلت تغريدات غير لائقة من حساب كاري (50 عاماً)، التي تحظى بمتابعة 21.4 مليون شخص على «تويتر»، عشية رأس السنة الجديدة.
ومن بين التغريدات التي أرسلت، إشارات إلى نجم الراب الأميركي، إمينيم، وتغريدة لحساب آخر يشير إلى ابنة إمينيم. كما أشارت رسائل أخرى إلى جماعة «تشاكلينج سكواد»، التي تضم مجموعة من قراصنة الإنترنت الذي يشتهرون باختراق حسابات المشاهير.
من ناحية أخرى، قال متحدث باسم «تويتر» لموقع «ذا هوليوود ريبورتر»: «قمنا بإغلاق الحساب المخترق بمجرد علمنا بالمشكلة، ونحقق حالياً في الأمر».
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مليون شخص يتابعون ماريا كاري على «تويتر».
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