الامارات | لوحات العام الجديد في واجهة المجاز تضيء سماء الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن لوحات العام الجديد في واجهة المجاز تضيء سماء الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسمت واجهة المجاز المائية، إحدى الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في الشارقة، لوحات فنية باهرة زينت سماء الإمارة، احتفالاً بالعام الميلادي الجديد 2020، إذ أطلقت عرضاً ضخماً للألعاب النارية، استمر على مدى 10 دقائق متواصلة.
واكتظت ساحات الواجهة وممراتها والأماكن القريبة منها بآلاف الزوار، الذين قصدوا الواجهة منذ ساعات باكرة، ليتسنى لهم حجز مواقعهم والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في واجهة المجاز المائية، إذ جمعت زوارها من مختلف الجنسيات والأعمار، ليشهدوا عرض الألعاب النارية الذي انطلق من 16 منصة ثبّتت وسط بحيرة خالد.
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