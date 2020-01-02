الامارات | ماء زهور البرتقال.. ينبوع جمال

شكرا لقرائتكم خبر عن ماء زهور البرتقال.. ينبوع جمال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت مجلة Brigitte المعنية بالموضة والجمال أن ماء زهور البرتقال يعدّ بمثابة ينبوع الجمال للبشرة، إذ إنه يساعد في الحصول على بشرة نقية تشع نضارة وحيوية. وأوضحت المجلة أن الماء المستخلص من زهور البرتقال يناسب كل أنواع البشرة، خصوصاً البشرة الجافة، إذ إنه يعمل على ترطيبها. كما يعمل ماء زهور البرتقال على تصغير حجم المسام وتهدئة البشرة المتهيجة، وتخفيف الاحمرار وضبط الأس الهيدروجيني pH للبشرة، ما يساعد في الحصول على بشرة متجانسة وموحدة تنطق بالجمال والسحر. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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