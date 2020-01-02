الامارات | 5 إرشادات للتمتع ببشرة نضرة خلال الشتاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إرشادات للتمتع ببشرة نضرة خلال الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يهدّد الشتاء أحياناً البشرة، التي تتطلب عناية خاصة خلال الطقس البارد، كي تحتفظ برونقها وإشراقها.

وتقدم طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية، آنا براندنبورغ، بعض النصائح والإرشادات، من أجل التمتع ببشرة نضرة ومشرقة حتى في فصل الشتاء، وهنا أربعة منها:

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