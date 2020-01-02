الامارات | «المناصير» تحتفل بتخريج 5 من أبنائها

شكرا لقرائتكم خبر عن «المناصير» تحتفل بتخريج 5 من أبنائها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت قبيلة المناصير في مدينة العين حفل عشاء بمناسبة تخريج خمسة من أبنائها، وهم: سلطان عبيد سيف المنصوري، ومطر محمد سالم المنصوري، وسالم محمد سالم المنصوري، وسالم غالب محمد المنصوري، وعبيد سعيد محمد المنصوري.

حضر الحفل عدد من وجهاء القبائل والمسؤولين وكبار الشخصيات.