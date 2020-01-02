الامارات | احتفالات رأس السنة في وسط دبي.. حكاية 8 دقائق و43 ثانية مُبهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات رأس السنة في وسط دبي.. حكاية 8 دقائق و43 ثانية مُبهرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحوّل برج خليفة، أطول مبنى في العالم، إلى تحفة فنية جمعت عروض الأضواء والصور والموسيقى في تناغم بديع مع أداء نافورة دبي، ما منح زوار دبي، خلال ليلة رأس السنة، تجربة لا تنسى بالتزامن مع دخول العقد الجديد.

وأعلنت «إعمار»، أن عروض الألعاب النارية التي نظمتها الليلة قبل الماضية، أبهرت ما يزيد على ملياري شخص حول العالم إيذاناً ببداية عام 2020.

وبعد انقضاء الثواني العشر للعدّ التنازلي على واجهة برج خليفة، ومع وصول الوقت إلى منتصف الليل، شهد أفق وسط مدينة دبي انطلاق عرضٍ للألعاب النارية والأضواء استمر زمناً قياسياً بلغ ثماني دقائق و43 ثانية، كما شهِد الزوار ممن حالفهم الحظ في حضور هذا العرض، إطلاق أطول مجموعة من الألعاب النارية المتتالية في تاريخ العروض التي شهدتها احتفالات رأس السنة في برج خليفة، إذ استمرت لمدة تزيد على خمس دقائق متواصلة. وقد تضمّن العرض إطلاق 1371 كيلوغراماً من الألعاب النارية، والتي توزعت على 207 مواقع للإطلاق.

العقد الجديد

احتفالاً ببداية العقد الجديد، صممت «إعمار» هذا العرض المبهر الذي عُرض على واجهة برج خليفة. وتم الإعداد مسبقاً لكل ثانية ضمن العرض الذي اشتمل على الألعاب النارية والصور المعروضة على واجهة برج خليفة بنظام إضاءة LED، إضافةً إلى العروض الموسيقية وعرض النافورة الراقصة.

واستقطب الحدث المرتقب أكثر من مليون مشاهد في منطقة وسط مدينة دبي، التي تعد أحد أهم المشروعات العقارية الرائدة التي طورتها شركة «إعمار»، إذ أطلقت الألعاب النارية التي بلغ عددها 15 ألف مفرقعة نارية بشكل مثالي لتعرِض 48 نمطاً مختلفاً، وتعلن بداية عقد جديد. واختيرت جميع تأثيرات الألعاب النارية وتصنيعها خصيصاً لهذا العرض، مع التأكيد على أن هذه الألعاب النارية تتمتع بتصميم فريد ليس له مثيل.

وتضمنت الاحتفالية أيضاً تقديم أطول عرض على الإطلاق لنافورة دبي منذ انطلاقها للمرة الأولى في عام 2009، لتحقق بذلك إنجازاً بارزاً ضمن العروض الموسيقية المائية. واستغرق العرض الشهير على المستوى العالمي 160 ساعة من العمل على مدار أربعة أسابيع من أجل تصميمه، كما شهد خروج كمية كبيرة من الماء تم إطلاقها في الهواء في الوقت ذاته ضمن العرض من 1137 مضخة ماء، إضافة إلى عمل 6612 مصباحاً.

عود عربي

شهدت الاحتفالية عدداً من العروض التي عكست العديد من الثقافات والفنون والموسيقى، وقبل دقائق معدودة من منتصف الليل، تحول برج خليفة إلى آلة العود الموسيقية التقليدية، عازفاً ألحاناً ذات طابع عربي، وتلا ذلك عرض مجموعة من صور الزهور التي أضفت المزيد من الألق إلى الاحتفالية. وإلى جانب هذه الأنشطة الرائعة، فقد تم عرض أعلام دول مجلس التعاون الخليجي على واجهة المعلم الفريد، احتفاءً وترسيخاً للروابط الوثيقة بين هذه الدول.

وتلبيةً للطلب غير المسبوق لمشاهدة العرض المذهل، أتاحت «إعمار» للمتابعين في جميع أنحاء العالم فرصة العمر لمشاهدة العرض الضخم الذي قدمته على واجهة برج خليفة ضمن احتفال «إعمار» برأس السنة الجديدة.

ووصلت حملات «أمنيات البرج» التي انطلقت على منصات التواصل الاجتماعي خلال العرض، إلى مئات الآلاف من المستخدمين، إذ شارك الجميع بالتعبير عن تهانيهم وأمنياتهم على حسابات «إعمار» على «فيس بوك وتويتر وإنستغرام» @EmaarDubai باستخدام الوسم #EmaarNYE2020.

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واستمرت حملة رأس السنة الجديدة التي أطلقتها «إعمار» بالتعاون مع منصة TikTok لتؤكد العلاقة الراسخة بين العلامتين، مع إطلاق تحدي 2020makeawish TikTok ومشاركة أكثر من 30 مليون مستخدم في الفترة التي سبقت احتفالات العام الجديد.

مستقبل مزدهر

من جهته، قال عضو مجلس الإدارة المنتدب لـ«إعمار العقارية»، أحمد ثاني المطروشي: «نستضيف وننظم هذا الحدث ليستمتع به العالم، ومع دخولنا عقداً جديداً، فإننا نؤكد على رؤيتنا التي تتمثل في مواصلة سعينا الدؤوب نحو الابتكار والتقدم والمستقبل المزدهر، هنا في دبي والإمارات وفي العالم كله».

وكان احتفال رأس السنة الجديدة 2020 من «إعمار»، من أكثر الاحتفالات التي شوهدت حول العالم مباشرةً، إذ بُثّ على الهواء مباشرة على موقع mydubainewyear.com، وقناة «إعمار» على «يوتيوب». ويمكن مشاهدة العرض مرة أخرى على الموقع الإلكتروني mydubainewyear.com.



160

ساعة من العمل على مدار 4 أسابيع استغرقها تصميم عرض نافورة دبي.

207

مواقع، انطلقت منها الألعاب النارية والعروض.

15

ألف مفرقعة نارية أُطلقت لتعرِض 48 نمطاً مختلفاً.

أحمد ثاني المطروشي:

«ننظّم الحدث ليستمتع به العالم، ومع دخولنا عقداً جديداً، فإننا نؤكد على رؤيتنا التي تتمثل في مواصلة سعينا الدؤوب نحو التقدم».