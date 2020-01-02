الامارات | أفراح المرزوقي والغيلاني

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح المرزوقي والغيلاني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال، الذي أقامه ماجد بن سالم بن ماجد المرزوقي، بمناسبة زفاف نجله سعود إلى كريمة عبدالله بن عبدالرزاق بن عبدالله الغيلاني.
حضر الحفل، الذي أقيم في قاعة روتانا بمدينة العين، عدد من المسؤولين ووجهاء القبائل، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والمدعوين.
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